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لبنان
جريح في حادث سير عند مدخل صيدا الشمالي (صورة)
Lebanon 24
31-12-2022
|
15:30
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وقع حادث سير عند مدخل صيدا الشمالي "الأولي" بين سيارتين ، الأولى من نوع هوندا والثانية من نوع مرسيدس.
وقد أدى الحادث إلى وقوع جريح يدعى و.ت. من مواليد ١٩٩٥.
وقد تم إلى مستشفى الهمشري لتلقّي العلاج.
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