جريح في حادث سير عند مدخل صيدا الشمالي (صورة)

وقع حادث سير عند مدخل صيدا الشمالي "الأولي" بين سيارتين ، الأولى من نوع هوندا والثانية من نوع مرسيدس.

وقد أدى الحادث إلى وقوع جريح يدعى و.ت. من مواليد ١٩٩٥.

وقد تم إلى مستشفى الهمشري لتلقّي العلاج.