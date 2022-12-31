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لبنان

جريح في حادث سير عند مدخل صيدا الشمالي (صورة)

Lebanon 24
31-12-2022 | 15:30
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وقع حادث سير عند مدخل صيدا الشمالي "الأولي" بين سيارتين ، الأولى من نوع هوندا والثانية من نوع مرسيدس.
وقد أدى الحادث إلى وقوع جريح يدعى و.ت. من مواليد ١٩٩٥.
وقد تم  إلى مستشفى الهمشري لتلقّي العلاج.
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