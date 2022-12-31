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لبنان

عام سعيد من "لبنان24"... هذا ما يتمنّاه كل لبناني في الـ 2023

Lebanon 24
31-12-2022 | 17:00
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إذا أردنا أن نسأل في هذا الوقت بالذات، ومع نهاية عام وبداية آخر، جميع اللبنانيين، في الشمال والجنوب والسهل والجبل والساحل، عمّا يتمنون أن يحمله إليهم العام الجديد، لأتت أجوبتهم متطابقة وموحدّة:
- انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
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- أن تنقشع الغيمة السوداء عن سماء لبنان.
- أن يعود إليه الاستقرار السياسي والاقتصادي والمالي، ومعه تعود الحياة إلى دورتها الطبيعية.
- أن يُفرج عن أموال المودعين.
- أن يتطلع المسؤولون إلى معاناة الشعب.
- أن يبدّوا مصلحة الناس على مصالحهم الخاصة والشخصية.
- أن يتركوا الشعب في حاله.
- أن يتأمن الدواء لمرضى الأمراض المستعصية.
- ألا يموت الأطفال على أبواب المستشفيات.
- أن تعود الثقة إلى القطاع المصرفي.
- أن تُحلّ أزمة الكهرباء.
- أن تُستعاد الأموال المنهوبة.
- أن يعم الأمن والأمان.
- أن يُرجع لهم ما كان يا دهر في لبنان.
وعلى أمل أن تتحقق أمنيات اللبنانيين، يتقدّم "لبنان24" من جميع اللبنانيين، مقيمين ومغتربين، بأحرّ التهاني، متمنيًا أن يحمل لهم العام الجديد الفرح والسعادة، وأن يبقوا في أتمّ العافية والأمان.
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