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لبنان

عمليات دهم في بعلبك - الهرمل

Lebanon 24
31-12-2022 | 16:06
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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي: ‏
"في إطار الإجراءات المتخذة لحفظ الأمن وملاحقة المطلوبين في مختلف المناطق اللبنانية، أوقفت دورية من مديرية المخابرات بتاريخ 31 / 12 / 2022 في منطقة الهرمل المواطن (ح.ج.) والسوري (ص.ع.) أثناء قيادة الأول سيارة مسروقة برفقة الأخير.
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كما دهمت قوة من الجيش منازل مطلوبين في منطقة بعلبك وضبطت أسلحة وذخائر حربية وكمية كبيرة ومتنوعة من المخدرات وحشيشة الكيف، وصادرت معملاً للمخدرات ومواد أولية تُستعمل في صناعتها، إضافة إلى سيارة من دون أوراق قانونية.
سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص".‏
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