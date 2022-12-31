خرق بحري معاد قبالة رأس الناقورة

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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي: "بتاريخ 31 / 12 / 2022 اعتباراً من الساعة 6.25 ولغاية الساعة 11.10، أقدم زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي على خرق المياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة، لمسافة حوالى 277 متراً.تتمّ متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان".