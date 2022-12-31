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لبنان

وصول الدفعة الأولى من الناجين قبالة سلعاتا إلى مرفأ طرابلس

Lebanon 24
31-12-2022 | 17:04
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بعد إنقاذ الأشخاص الذين كانوا على متن المركب قبالة شاطئ سلعاتا وعددهم ٢٣٢، وصلت الدفعة الاولى من الناجين إلى مرفأ طرابلس بعد أن تم نقلها بأمان.
يعمل جهاز الطوارئ والإغاثة في مرفأ طرابلس على فرز وإسعاف ركاب المركب الذين نجوا من الغرق قبالة شاطئ شكا.
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وقد تمّ استقبال مئة ناجٍ وتمّ تقديم العلاج اللازم لهم بالتعاون مع الصليب الاحمر اللبناني والدفاع المدني.
 
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