وصول الدفعة الأولى من الناجين قبالة سلعاتا إلى مرفأ طرابلس

بعد إنقاذ الأشخاص الذين كانوا على متن المركب قبالة شاطئ سلعاتا وعددهم ٢٣٢، وصلت الدفعة الاولى من الناجين إلى مرفأ طرابلس بعد أن تم نقلها بأمان.



Advertisement وقد تمّ استقبال مئة ناجٍ وتمّ تقديم العلاج اللازم لهم بالتعاون مع الصليب الاحمر اللبناني والدفاع المدني. يعمل جهاز الطوارئ والإغاثة في مرفأ طرابلس على فرز وإسعاف ركاب المركب الذين نجوا من الغرق قبالة شاطئ شكا.وقد تمّ استقبال مئة ناجٍ وتمّ تقديم العلاج اللازم لهم بالتعاون مع الصليب الاحمر اللبناني والدفاع المدني.