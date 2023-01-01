Advertisement

لبنان

بعد الأعياد.. هل يتجدد "الاشتباك" الداخلي!

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
01-01-2023 | 03:15
A-
A+
Doc-P-1024897-638081626446013432.jpg
Doc-P-1024897-638081626446013432.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

قالت مصادر سياسية مُقرّبة من "الثنائي الشيعي" إنّ أغلب الأطراف السياسيّة باتت تعي تماماً أن هناك مساراً غير واضحٍ لاستحقاق رئاسة الجمهوريّة بعد فترة الأعياد"، مشيرة إلى أنّ "ما يجري حالياً من إطلاق للمواقف يعني أن هناك حملة من التصعيد والاشتباك السياسي قد تحصلُ خلال الأيام المقبلة".

واعتبرت المصادر "أن هناك إشارات توحي إلى وجود "شرذمة" مُتجدّدة بين الأطراف"، معتبرة أن دعوات الحوار هي الكفيلة لـ"الجمع" بين المتخاصمين أقله في الملف الرئاسي، وأضافت: "من قال إن الحوار يجب أن يتناول الملفات بشكل كامل؟ الحوار يجب أن يصبّ باتجاه رئاسة الجمهورية حصراً لتمرير المرحلة وإنهاء الفراغ، وبعدها لكل حادث حديث".

Advertisement
المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:51 | 2023-01-01
06:15 | 2023-01-01
05:45 | 2023-01-01
05:35 | 2023-01-01
05:30 | 2023-01-01
05:26 | 2023-01-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website