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لبنان

عن وضع الدولار في لبنان.. إليكم ما كشفه ميشال حايك!

Lebanon 24
01-01-2023 | 02:36
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كعادته وكما كلّ سنة، يُطلق ميشال حايك سلسلة من التوقّعات المرتبطة بلبنان ودول العالم، لكنّ المختلف هذا العام هو أنّ حايك دخل في صُلب بعض التوقعات الاقتصادية الخاصة بلبنان.
 
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وفي ما يلي أبرز ما توقّعه حايك اقتصادياً:
 
1- اللعب سيكون حول الودائع وليس بها
 
2- خرق صادم في جدار الكابيتال كونترول
 
3- بضربة سحرية الاقتصاد اللبناني سيتعافى
 
4- إبداع البنك الدولي سيفصل حلول للبنان
 
5- بضربة سحرية، جهات عربية ودولية تدعم لبنان
 
6- رياض سلامة نجم 2023
 
7- الصرافون في دائرة الاستهداف
 
8- كنوز ثمينة لا تثمّن في بحر لبنان
 
9- لبنان الجديد سيستمدّ طاقته من المرفأ
 
10- الدولار قادم على دور الاستقرار
 
11- القطاع المصرفي سيعود ليرفرف
 
12- الاقتصاد اللبناني سيتعافى
 
13- فنادق لبنان بين نهضة وانتفاضة
 
14- جهات أجنبية غربية وعربية بأغلب القطاعات الحيوية في لبنان.. تدعمها وتضع يدها معها
 
 
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