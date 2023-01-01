عن وضع الدولار في لبنان.. إليكم ما كشفه ميشال حايك!

كعادته وكما كلّ سنة، يُطلق ميشال حايك سلسلة من التوقّعات المرتبطة بلبنان ودول العالم، لكنّ المختلف هذا العام هو أنّ حايك دخل في صُلب بعض التوقعات الاقتصادية الخاصة بلبنان.

Advertisement

وفي ما يلي أبرز ما توقّعه حايك اقتصادياً:

1- اللعب سيكون حول الودائع وليس بها

2- خرق صادم في جدار الكابيتال كونترول

3- بضربة سحرية الاقتصاد اللبناني سيتعافى

4- إبداع البنك الدولي سيفصل حلول للبنان

5- بضربة سحرية، جهات عربية ودولية تدعم لبنان

6- رياض سلامة نجم 2023

7- الصرافون في دائرة الاستهداف

8- كنوز ثمينة لا تثمّن في بحر لبنان

9- لبنان الجديد سيستمدّ طاقته من المرفأ