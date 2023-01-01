"عيدية" الأعياد... "كـ - كـ"

اقترح أحد الكهنة، وهو خادم أكثر من رعية في جبل لبنان، أن يصار إلى اعتماد مبادرة إنسانية جديدة لمناسبة الأعياد، وذلك نظرًا إلى كثرة حاجات الناس في مثل هذه الأيام الصعبة.

وتقوم هذه المبادرة أو اللفتة على معادلة "كـ - كـ"، أي كنيسة وكيس، بمعنى أن تُعتمد هذه المعادلة في الكنائس المنتشرة في مختلف المدن والقرى، وهي بحدود الـ 350 كنيسة، بحيث يوضع هذا الكيس في كل كنيسة، ليتمكّن الميسورون في هذه المدن أو القرى من وضع بعض مما أنعم الله عليهم من خيرات، ومن دون أن تعلم شمالهم ما صنعت يمناهم.

ويُصار بعد ذلك، وبإشراف كهنة الرعايا ولجان الوقف، إلى توزيع "عطايا الأيادي البيض" على العائلات المستورة بالتساوي، ومن دون ضجة وبهرجة وصخب اعلامي.

وهكذا يعيّد الجميع بفرح، على حدّ قول هذا الكاهن، الذي تمنّى عدم ذكر اسمه، "فرح العطاء وفرح الاكتفاء، وذلك عملًا بقول السيد المسيح مجانًا أخذتم مجانًا أعطوا. وبذلك يكتمل لقاء أبناء الرعايا تحت سقف كنيسة واحدة يتساوى فيها الكبير والصغير، الغني والفقير، في شراكة روحية ومادية".