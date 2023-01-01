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لبنان

الرّاعي للسياسيين: إرفعوا أيديكم عن القضاء ولا تُعطّلوا دوره!

Lebanon 24
01-01-2023 | 03:49
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أكّد البطريرك المارونيّ الكاردينال مار بشارة بطرس الرّاعي أنّ قضية انفجار مرفأ بيروت هي قضية وطنية تطال كلّ مواطن ومواطنة وكلّ مؤسسات الدولة وعلى رأسها القضاء.
وخلال عظة الأحد في بكركي، اعتبر الراعي أن "عرقلة التحقيق في قضية المرفأ جريمة بحدّ ذاتها ولا يجوز أن تمرّ من دون مُحاسبة".
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وأضاف: "نقول مع أهالي ضحايا انفجارالمرفأ وجرحاه للمسؤولين ارفعوا أيديكم عن القضاء ولا تعطّلوا دوره".
وأكمل: "يؤسفنا أنّ المسؤولين في لبنان يجهدون في تهديم السلام الأمني والسياسي والمالي والاجتماعي فهم لا يتجاوبون مع المؤتمرات ولا مع صندوق النقد فماذا ينتظرون لرفع المعاناة عن الشعب؟".
وشدّد الراعي على أنّ باب الحل يمرّ عبر باب واحدٍ وهو انتخاب رئيس للجمهورية يتمتع بالنزاهة والشجاعة، وأضاف: "نريد رئيساً جامعاً للأمور الوطنية ويضع الجميع تحت كنف الدولة ويعمل على إعادة النازحين السوريين ويأخذُ المبادرات ليعيد لبنان إلى دوره التاريخي". 
مع هذا، فقد أبدى الراعي رفضه تمرير مراسيم لا تنسجم مع الدستور، ولا تأخذ في الاعتبار الصلاحيات اللصيقة برئيس الجمهوريّة. 
 
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