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لبنان

مولوي: تصميمنا وتمسكنا بالشرعية يبنيان الدولة

Lebanon 24
01-01-2023 | 03:55
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أشرف وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي ليل أمس على إطلاق دوريات قوى الأمن الداخلي من ثكنة اللواء الشهيد وسام الحسن - ثكنة القوى السيارة في ضبيه، في حضور المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، قائد الدرك العميد مروان سليلاتي، قائد وحدة القوى السيارة العقيد جان عواد وكبار ضباط قوى الامن.
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وتوزعت الدوريات على المناطق كافة في اطار الخطة الامنية التي وضعتها وزارة الداخلية لحفظ الأمن وتأمين سلامة المواطنين في رأس السنة.
 
وقال مولوي لضباط وعناصر قوى الامن: "انكم تمرون بأيام صعبة، لكنكم تجاوزتم الصعاب لانكم أبطال واقوى من الصعوبات ومن كل تحد في هذا البلد. فانتم ابطال وتواجهون كل التحديات رغم انخفاض قيمة العملة الوطنية والرواتب والتجهيزات وكل ما يسهل عملكم وحياتكم لكنكم ما زلتم ابطالا واقوى من التحديات".
 
وتابع: "انتم تعرفون اننا كحكومة وكمسؤولين لا نألو جهدا لنكون بجانبكم ونؤمن لكم الدعم اللازم، ونعدكم بأنه بجهودنا وبصبركم الفرج آت قريبا عليكم وعلى كل اللبنانيين، لان تصميمنا وتمسكنا بالشرعية يبنيان الدولة وهذه مسؤولية تقع على عاتق كل واحد منا".
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