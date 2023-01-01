عن برّي والحريري وقائد الجيش.. ماذا قال ميشال حايك؟

طرح ميشال حايك سلسلة من التوقعات المرتبطة بشخصيات لبنانية، متحدثاً عن ظروف مختلفة تحيط بها، إما سياسياً أو أمنياً.

وفي ما يلي أبرز التوقعات التي طرحها حايك بشأن عددٍ من الشخصيات:

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- رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" سامي الجميل سيتلقى إشارات من فئة الحذر

- حاكم مصرف لبنان رياض سلامة نجم 2023

- أحد أبناء رئيس مجلس النواب نبيه بري في دائرة الاهتمام

- رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والخطر يكبران مع بعضهما ولكن الرئيس يبقى أكبر من الخطر



- خرق وأكثر من خرق يحدثه الرئيس السابق سعد الحريري على الساحة اللبنانية برغم بعده واعتزاله

- رئيس الجمهورية السابق ميشال عون يمحو أكثر من سطر أسود من سجلّه

- الرئيس بري لن ينتظر أحداً والجميع بانتظاره

- بهية الحريري ستُواجه وتواجِه.

- التأهّب لأعلى الدرجات في صفوف أمن رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل

- قائد الجيش جوزاف عون سيقول كلمته، وهو الرقم الصعب في المعادلة

- رئاسة الجمهورية لن تمرّ بجانب رئيس "تيار المرده" سليمان فرنجية مرور الكرام