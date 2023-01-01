لا أمطار في لبنان حتى هذا الموعد.. هذا ما كشفه الأب خنيصر

أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية عبر صفحته على "فيسبوك" ان المرتفع شبه المداري يسيطر على الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط وتبلغ قيم الضغط ذروتها بالارتفاع القياسي خلال يوم الاحد اذ تلامس 1031hpa بين لبنان والاردن وسوريا الامر الذي سيسبّب عصفاً في الرياح الشرقية بين الاحد والاثنين تصل سرعتها الى 80 كم في الساعة بين الجنوب والبقاع والشمال وبعض الجبال الغربية مع تدني بدرجات الحرارة ليلاً.
وأضاف: يستمر الطقس الصافي حتى منتصف الاسبوع الاوّل من العام الجديد. بالمقابل، اعتباراً من اليوم الاحد، سوف تدخل جدة ومكة والطائف والرياض والدمام والكويت، والبحرين وقطر في مرحلة الخطر بسبب المنخفض المداري العملاق الذي سيتشكل مجدداً فوق البحر الاحمر، بفعل الرياح الشمالية الباردة المتجهة جنوباً من البحر الاسود اذ تصل فيها درجات الحرارة الى -13 بطبقة 500hpa ما يساهم بتساقط البرَد الكثيفة، وستتصادم مع الرياح الجنوبية الحارة الرطبة، القادمة من بحر العرب نحو الشمال، اضف الى مرور ال Jet stream فوق شبه الجزيرة العربية بين السبت والثلاثاء، ما يعني، ان مناطق شاسعة من شبه الجزيرة العربية ستتحوّل خلال الايام المقبلة، الى بحيرات ومستنقعات بسبب ارتفاع منسوب مياه الامطار.
ولفت خنيصر إلى ان ما يجري في شبه الجزيرة العربية ناتج عن نشاط المنخفض السوداني بضغطه المنخفض الذي يستقطب الرياح من الشمال والجنوب بين الباردة الجافة والحارة الرطبة، تتشكل منخفضات عاصفة تصل فيها سرعة الرياح الى 85 مم في الساعة، وقال:"
يبدو وضع المرتفعات الجوية المسيطرة على وسط وجنوب اوروبا وشمال افريقيا والحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط سيستمرّ خلال الايام المقبلة، الامر الذي يغير مجرى المنخفضات الجوية نحو موسكو وروسيا."
من جهتها، توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس مستقرا نسبيا مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية يسيطر على الحوض الشرقي وذلك حتى ظهر الثلاثاء حيث يتأثر لبنان تدريجيا بمنخفض جوي محدود الفعالية متمركز فوق مصر ويتجه جنوبا مما يؤدي الى طقس متقلب في الداخل و جنوب البلاد.
طقس الأيام المقبلة:
الإثنين:غائم جزئيا الى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل وتنخفض قليلا على الساحل كما يتوقع تساقط الرذاذ في المناطق الداخلية بشكل متفرق أحيانا.
الثلاثاء:غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، وتكون الأجواء مهيأة لتساقط الرذاذ خاصة جنوب البلاد وفي الداخل.
الأربعاء:قليل الغيوم الى غائم بسحب متوسطة مع انخفاض بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، يتحول تدريجيا الى غائم وتتساقط أمطار متفرقة أحيانا في المناطق الجنوبية والداخلية.