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لبنان
أمرٌ بارز يقوله ميشال حايك عن "حزب الله".. إليكم ما أعلنه!
Lebanon 24
01-01-2023
|
05:16
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حظي "حزب الله" بحصّة غير عادية من توقعات ميشال حايك للعام 2023، والتي أطلقها، أمس السبت، عشية رأس السنة الجديدة.
وأشار حايك إلى أنّ "حزب الله سيحلّ معضلة لبنانيّة"، كاشفاً أن "دخاناً غير أبيض سيظهر في منطقة تحت سيطرة حزب الله"، وأضاف: "الحزب سيهدد وليس إسرائيل، كما أنه سيكشفُ مع الجيش عن مخطط تفجيري ضخم".
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