ليلة رأس السنة.. كم بلغ عدد الحالات التي استجاب لها الصليب الأحمر؟

أصدر الصليب الاحمر اللبناني بياناً جاء فيه: "ككل عام ومواكبة للاحتفالات لمناسبة حلول العام الجديد وتلبية لنداءات الإغاثة الطارئة والفورية، وضع الصليب الأحمر جميع مراكز فرق الإسعاف والطوارئ وغرف عملياته في حال من الجهوزية التامة على معظم الأراضي، مدعمة بالمسعفين الذين بلغ عددهم ما يقارب 800 مسعف ومسعفة وحوالى 190 سيارة إسعاف.

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وتم تلقي النداءات على رقم الطوارئ 140 وبلغ عدد الحالات الطارئة التي تم نقلها أو الاستجابة لها من الساعة 2:00 من بعد ظهر أمس السبت 31 كانون الأول 2022 حتى الساعة 7:00 من صباح اليوم الأحد 1 كانون الثاني 2023 ما مجموعه 423 حالة إنسانية موزعة كما يلي:

- 17 إصابة من حوادث السير

- 5 جرحى نتيجة إشكالات

- 10 حالات سكر وتقيؤ وإعياء

- 11 حالة قلب

- 13 حالة إحياء قلبي رئوي

- 239 مهمة طارئة متنوعة

- 128 مهمات اسعاف عادية



الجدير ذكره أن عدد حوادث السير المبلغ عنها لعمليات الصليب الأحمر بلغت 15 حادثاً، كما لبى مركزا نقل الدم في بيروت (سبيرز) وطرابلس اللذان واكبا ليلة رأس السنة الطلب على وحدات الدم وفق الطلبات الواردة من المستشفيات وعلى الخط الساخن 1760.

إضافة إلى ذلك وبالتنسيق مع الجيش، واكب الصليب الأحمر مساء أمس عملية إنقاذ الأشخاص الناجين الذين كانوا على متن المركب الذي غرق قبالة سلعاتا، بعدما تم نقلهم من قبل الجيش إلى مرفأ طرابلس، حيث عملت الطواقم على توفير المستلزمات الأساسية للجميع من طعام ومياه ودعم نفسي وكذلك الإسعافات الأولية للمحتاجين منهم، كما تم نقل جثتين و 4 حالات صحية متنوعة تم نقلهم جميعا إلى مستشفيات المنطقة.



ولا يزال الصليب الأحمر مستمرا في أداء مهماته الإنسانية، وفي تلبية النداءات على رقم الطوارئ المجاني 140، وكذلك تلقي الإتصالات للمساعدة في توفير وحدات الدم وأية إستشارة طبية حول مرض الكوليرا أو كورونا أو غيرها من الأمراض على الخط الساخن 1760".