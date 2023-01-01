Advertisement

لبنان

في هذه البلدة.. خطف فتاة واطلاق نار على المنازل

Lebanon 24
01-01-2023 | 07:33
A-
A+
Doc-P-1024960-638081804337076783.jpg
Doc-P-1024960-638081804337076783.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مراسلة "لبنان 24" بأنّ مجهولين مسلحين قاموا بخطف الفتاة آية ز. في بلدة فنيدق في عكار. تزامن ذلك مع اطلاق نار كثيف على المنازل المجاورة في البلدة في محلة النبع تحديدا.
 
ولاحقا أفادت الملعومات الخاصة انّ الشخص الخاطف هو خطيب الفتاة، وفعل ذلك بعدما رفضت عائلتها تزويجه اياها، على الرغم من انّ عقد زواج شرعي يربطهما.
Advertisement
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2023-01-01
16:30 | 2023-01-01
15:19 | 2023-01-01
15:10 | 2023-01-01
15:03 | 2023-01-01
14:59 | 2023-01-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website