في هذه البلدة.. خطف فتاة واطلاق نار على المنازل

أفادت مراسلة "لبنان 24" بأنّ مجهولين مسلحين قاموا بخطف الفتاة آية ز. في بلدة فنيدق في عكار. تزامن ذلك مع اطلاق نار كثيف على المنازل المجاورة في البلدة في محلة النبع تحديدا.

ولاحقا أفادت الملعومات الخاصة انّ الشخص الخاطف هو خطيب الفتاة، وفعل ذلك بعدما رفضت عائلتها تزويجه اياها، على الرغم من انّ عقد زواج شرعي يربطهما.