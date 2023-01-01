الجيش يسلّم جثة طفلة وامرأة لذويهما عند مرفأ طرابلس.. إليكم التفاصيل

سلّمت الأجهزة الأمنية والاسعافية في بحرية الجيش، عند مدخل مرفأ طرابلس، جثة تعود لطفلة تبلغ 5 سنوات وامرأة سورية في العقد السابع الى عائلاتهم التي مكثت لساعات عند مدخل مرفأ طرابلس.

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وكانت قد أنقذت القوات البحرية بالتعاون مع اليونيفيل الأشخاص الذين كانوا على متن المركب الغارق قبالة شاطئ سلعاتا وعددهم 232.

فيما توفيت امرأة مع طفلها اثناء عملية نقلهم من قبل اليونيفيل.

وترجّح مصادر "الجديد" ان سبب الوفاة البرد الشديد أثناء انتشالهم من داخل المرفأ وغالبيتهم يحملون الجنسية السورية وحوالى عشرين لبنانياً كانوا على متن القارب.