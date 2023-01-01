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لبنان

مراسم دفن البابا بنديكتوس الخميس في الفاتيكان.. وسجل للتعازي في السفارة البابوية

Lebanon 24
01-01-2023 | 09:00
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وزع المركز الكاثوليكي للاعلام اليوم البيان الصادر عن السفارة البابوية وجاء فيه:
"تعلن السفارة البابوية في لبنان بألم بالغ وفاة قداسة البابا الفخري بنديكتوس السادس عشر في تمام الساعة 9،45 من نهار السبت 31 كانون الأول في مكان إقامته في الفاتيكان.
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تتم مراسم الدفن في بازيليك القديس بطرس في الفاتيكان، الخميس 5 كانون الثاني 2023.
يفتح سجل للتعازي في مركز السفارة البابوية في لبنان أيام الإثنين 2، والثلاثاء 3، والأربعاء 4 كانون الثاني 2023 من الساعة 9،00 صباحا إلى الساعة 12،00 ظهرا، ومن الساعة 3،00 إلى الساعة 5،00 بعد الظهر".
المصدر: الوكالة الوطنية

لبنان

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