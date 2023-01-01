مراسم دفن البابا بنديكتوس الخميس في الفاتيكان.. وسجل للتعازي في السفارة البابوية

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وزع المركز الكاثوليكي للاعلام اليوم البيان الصادر عن السفارة البابوية وجاء فيه:"تعلن السفارة البابوية في لبنان بألم بالغ وفاة قداسة البابا الفخري بنديكتوس السادس عشر في تمام الساعة 9،45 من نهار السبت 31 كانون الأول في مكان إقامته في الفاتيكان.تتم مراسم الدفن في بازيليك القديس بطرس في الفاتيكان، الخميس 5 كانون الثاني 2023.يفتح سجل للتعازي في مركز السفارة البابوية في لبنان أيام الإثنين 2، والثلاثاء 3، والأربعاء 4 كانون الثاني 2023 من الساعة 9،00 صباحا إلى الساعة 12،00 ظهرا، ومن الساعة 3،00 إلى الساعة 5،00 بعد الظهر".