إيمان غادرت منزل ذويها ولم تعد.. هل تعرفون مكانها؟

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عمّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة القاصر المفقودة: إيمان أحمد الأحمد (من مواليد عام 2007، سورية الجنسيّة) التي غادرت بتاريخ 29-12-2022، منزل ذويها الكائن في بلدة البازوريّة - صور، إلى جهةٍ مجهولة، ولم تَعُد لغاية تاريخه.وطلبت في بيان من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بمخفر المخيّمات في وحدة الدرك الإقليمي، على الرقم ٧٤١٤٧٤-07، للإدلاء بما لديهم من معلومات.