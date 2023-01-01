Advertisement

لبنان

هل تراجع الدولار في السوق الموازية عصراً؟

Lebanon 24
01-01-2023 | 09:40
A-
A+
Doc-P-1024984-638081872451302027.PNG
Doc-P-1024984-638081872451302027.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يتراوح سعر صرف الدولار في السوق الموازية عصر اليوم الأحد بتسعيرة ما بين 42350 و42450 ليرة للدولار.
 
بينما افتتح اليوم الأول من سنة 2023، صباحا في السوق الموازية على تسعيرة ما بين 42400 و42600 ليرة للدولار.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
في أول يوم من السنة.. هكذا افتتح الدولار في السوق الموازية
lebanon 24
02/01/2023 02:31:38 Lebanon 24 Lebanon 24
دولار السوق الموازية.. إليكم التسعيرة المتداولة عصراً
lebanon 24
02/01/2023 02:31:38 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد انخفاضه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟
lebanon 24
02/01/2023 02:31:38 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد انخفاضه مساء أمس.. إليكم تسعيرة الدولار صباحا في السوق الموازية
lebanon 24
02/01/2023 02:31:38 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

دولار

السوق الموازية

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2023-01-01
16:30 | 2023-01-01
15:19 | 2023-01-01
15:10 | 2023-01-01
15:03 | 2023-01-01
14:59 | 2023-01-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website