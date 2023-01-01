هل تراجع الدولار في السوق الموازية عصراً؟

يتراوح سعر صرف الدولار في السوق الموازية عصر اليوم الأحد بتسعيرة ما بين 42350 و42450 ليرة للدولار.

بينما افتتح اليوم الأول من سنة 2023، صباحا في السوق الموازية على تسعيرة ما بين 42400 و42600 ليرة للدولار.