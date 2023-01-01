رصاصة كادت أن تودي بحياة صهره.. هذا ما كشفه الصحافي والشاعر عبد الغني طليس (صورة)

هذه الرصاصة الطائشة ، أطلقها ليلة رأس السنة،طائش إبن كلب بل إبن ستين ألف شرمو.. وكادت تصيب مباشرةً صهري حسن الموسوي ،فور خروجه من منزلي ،بعد السهرة..وقد وقعَت على بُعد فشخة واحدة منهُ …
رصاص بقلبَك يا زبالة الحيوانات ! pic.twitter.com/9vGBzvaRG0
— Abdul Ghani Tulais (@AbdulTulais) December 31, 2022
هذه الرصاصة الطائشة ، أطلقها ليلة رأس السنة،طائش إبن كلب بل إبن ستين ألف شرمو.. وكادت تصيب مباشرةً صهري حسن الموسوي ،فور خروجه من منزلي ،بعد السهرة..وقد وقعَت على بُعد فشخة واحدة منهُ …
رصاص بقلبَك يا زبالة الحيوانات ! pic.twitter.com/9vGBzvaRG0