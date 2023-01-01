رصاصة كادت أن تودي بحياة صهره.. هذا ما كشفه الصحافي والشاعر عبد الغني طليس (صورة)

كشف الصحافي والشاعر عبد الغني طليس، في منشور له عبر حسابه على "تويتر" نجاة صهره السيد حسن الموسوي من رصاصة طائشة أطلقها مجهولون ليلة رأس السنة. وقال طليس انه فور خروج صهره من منزله بعد سهرة ليلة رأس السنة، كادت الرصاصة تصيب الموسوي مباشرة. ونشر طليس صورة للرصاصة، وترك تعليقاً توجه فيه الى مطلقي النار في المناسبات بكلام جارح، عسى من يسمع ويتعلم.

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