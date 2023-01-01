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لبنان

"الخارجية" تُذكّر بزيارة البابا بنديكتوس "التاريخية" إلى لبنان

Lebanon 24
01-01-2023 | 10:57
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صدر عن وزارة الخارجية والمغتربين البيان التالي:
 
تتقدم وزارة الخارجية والمغتربين بأحر التعازي من دولة الفاتيكان وأبناء الكنيسة الكاثوليكية بوفاة قداسة الحبر الأعظم البابا بنديكتوس السادس عشر.
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كما تنتهز الوزارة هذه المناسبة للتذكير بالزيارة التاريخية التي قام بها قداسته لمدة ثلاثة أيام عام ٢٠١٢ الى لبنان، وما تركته في نفوس اللبنانيين عموما" من إرتياح نظرا" لما حمله معه من محبة وتقدير لبلدنا كنموذج ورسالة أمل وسلام للإنسانية جمعاء في تنوعه الديني.
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