Advertisement

لبنان

كرامي بذكرى رحيل والده: سيبقى بيتك مفتوحاً

Lebanon 24
01-01-2023 | 11:19
A-
A+
Doc-P-1025005-638081941857664411.jpg
Doc-P-1025005-638081941857664411.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
إستذكر رئيس "تيار الكرامة" النائب فيصل كرامي، والده الرئيس عمر كرامي في الذكرى الثامنة لرحيله، بسلسلة تغريدات عبر "تويتر"، فقال: "في ذكرى عمر كرامي، يوماً بعد يوم، وسنة تلو سنة، افتقد، ويفتقد معي اللبنانيون، رجل دولة يؤمن ان الوطن فوق السياسة، ويتقن تغليب المصلحة العامة على اية مصلحة شخصية، وينفر من سياسيات النكد والنكايات والتشاطر والتذاكي التي يعتبرها نقائص اخلاقية".
Advertisement

وأضاف: "في ذكرى عمر كرامي، يوماً بعد يوم، وسنة تلو سنة، اتذكّر، ويتذكر معي اللبنانيون، رئيس حكومة من طراز نادر، يعتبر التكليف مهمة وواجباً، واذا تعذّر التأليف فإنه يعتذر ويأبى ان يحتفظ بالتكليف في جيبه كما يأبى ان يكون عائقاً امام انتظام الحياة الدستورية في البلاد. في ذكرى عمر كرامي، يوماً بعد يوم، وسنة تلو سنة، يحضر من غيابه، رجلاً لا يهاب المواقف، يعرف كيف يحارب وكيف يهادن، ويعرف كيف يكون الحكم وكيف تكون المعارضة، ويعرف كيف يستقيل حين تكون الاستقالة مسؤولية وطنية غير آبه بالمناصب التي لا تساوي لديه جناح بعوضة".

 
وتابع: "في ذكرى عمر كرامي، يوماً بعد يوم، وسنة تلو سنة، يحضر من غيابه، قائداً وزعيماً لا يهاب كلمة الحق، ولا يجيز لنفسه ان يخدع الناس او ان يبرر سرقة الناس او ان يقبل بهدر دم الناس مهما ترتبت على هذه المواقف من وقائع يعتبرها الآخرون خسائر في السياسة. في ذكرى عمر كرامي، يوماً بعد يوم، وسنة تلو سنة، استعيد، ويستعيد معي اللبنانيون ذكرى عمر كرامي الذي اقول له: عهداً ووعداً يا أبي، سيبقى بيتك مفتوحاً لكل الطرابلسيين ولكل اللبنانيين، وستبقى قيمك ومبادئك واخلاقك مدرستي في كل ما اقول وافعل".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2023-01-01
16:30 | 2023-01-01
15:19 | 2023-01-01
15:10 | 2023-01-01
15:03 | 2023-01-01
14:59 | 2023-01-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website