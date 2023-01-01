لقاء جمع عبود وإمام.. هذا ما اتفق عليه

زار رئيس رابطة كاريتاس لبنان الأب ميشال عبود الكرملي، دار الفتوى في طرابلس، مقدماً التهنئة للشيخ محمد إمام بمناسبة انتخابه مفتيا لطرابلس والشمال، رافقه منسق عام الشبيبة في لبنان بيتر محفوظ والمسؤول الميداني لوحدة الإستجابة لحالات الطوارئ القبطان جورج فاضل، بحضور منسق اللجنة الأسقفية للحوار المسيحي- الإسلامي المنبثقة من مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك جوزاف ابراهيم محفوض وأعضاء صندوق الزكاة في طرابلس.

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وعقد لقاء عمل بحث فيه الطرفان "أهمية مساعدة المحتاجين في طرابلس والشمال"، وقد وعد عبود بالتواصل مع صندوق الزكاة ودار الفتوى "من أجل المهمشين".



ثم شكر إمام رئيس كاريتاس لبنان على المبادرة، مقدراً "تضحياته في هذه الظروف الإستثنائية".





هذا واختتم اللقاء بصورة تذكارية.