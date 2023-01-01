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لبنان

وفاة طفل جرّاء حادث اختناق في بيت أيّوب

Lebanon 24
01-01-2023 | 12:53
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توفي الطفل معتصم علي ديب البالغ من العمر ١٢ سنة بحادثة اختناق داخل سيارة والده في بيت أيوب في عكار جراء حدوث ماس كهربائي أثناء محاولة الأخير إصلاح عطل داخلها.
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