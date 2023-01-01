وفاة طفل جرّاء حادث اختناق في بيت أيّوب

توفي الطفل معتصم علي ديب البالغ من العمر ١٢ سنة بحادثة اختناق داخل سيارة والده في بيت أيوب في عكار جراء حدوث ماس كهربائي أثناء محاولة الأخير إصلاح عطل داخلها.

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