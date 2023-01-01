بينها بري وميقاتي.. اتصالات تهنئة للبطريرك الراعي بمناسبة الاعياد

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تلقى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي سلسلة من الإتصالات الهاتفية للتهنئة بالاعياد، أبرزها من رئيس مجلس النواب نبيه بري، رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان، شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز سامي ابو المنى، نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ علي الخطيب، نائب رئيس مجلس الوزراء السابق عصام فارس.كذلك استقبل البطريرك الراعي المهنئين بالاعياد المجيدة، ومنهم قائمقام جبيل نتالي مرعي على رأس وفد من رؤساء بلديات ومخاتير القضاء، السفير شربل اسطفان، وفد من اهالي بلدة حملايا.