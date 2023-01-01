Advertisement

لبنان

بينها بري وميقاتي.. اتصالات تهنئة للبطريرك الراعي بمناسبة الاعياد

Lebanon 24
01-01-2023 | 12:53
A-
A+
Doc-P-1025020-638082002012284684.jpg
Doc-P-1025020-638082002012284684.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تلقى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي سلسلة من الإتصالات الهاتفية للتهنئة بالاعياد، أبرزها من رئيس مجلس النواب نبيه بري، رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان، شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز سامي ابو المنى، نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ علي الخطيب، نائب رئيس مجلس الوزراء السابق عصام فارس.
Advertisement
كذلك استقبل البطريرك الراعي المهنئين بالاعياد المجيدة، ومنهم قائمقام جبيل نتالي مرعي على رأس وفد من رؤساء بلديات ومخاتير القضاء، السفير شربل اسطفان، وفد من اهالي بلدة حملايا.
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2023-01-01
16:30 | 2023-01-01
15:19 | 2023-01-01
15:10 | 2023-01-01
15:03 | 2023-01-01
14:59 | 2023-01-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website