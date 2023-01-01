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لبنان

إخماد حريق داخل مطعم في فقرا كفردبيان

Lebanon 24
01-01-2023 | 13:05
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 أخمدت فرق الإطفاء في الدفاع المدني حريقا شب داخل مطعم في فقرا كفردبيان - كسروان. واقتصرت الاضرار على الماديات.
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