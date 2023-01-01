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لبنان

بعد الحديث عن وضعه الحرج.. هذا ما أعلنه نجل نصرالله عن حال والده الصحي (صورة)

Lebanon 24
01-01-2023 | 14:27
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نفى نجل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله جواد نصرالله جميع الشائعات حول الحالة الصحية الحرجة لوالده، وما يحكى عن فقدان الأخير لوعيه، مؤكداً أنه "تكلّم مع والده اليوم".
تغريدة نصرالله جاءت رداً على نشره موقع "حدشوت حموت" العبري عن ان "نصرالله في وضع صحي حرج، وان بحسب التقرير فهو مصاب بالانفلونزا أو كورونا، وهو فاقد للوعي ويتواجد على أجهزة التنفس".
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