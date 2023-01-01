خلال أيام.. إليكم ما ستشهده الكهرباء

تعاني مناطق لبنانيّة عديدة منذ 3 أيامٍ من انقطاعٍ متواصل للكهرباء، إذ لم تتوفر التغذية مُطلقاً على مدى أكثر من 48 ساعة.

وفي السّياق، قالت مصادر في مؤسسة "كهرباء لبنان" لـ"لبنان24" إنّ "معدل التغذية الإجماليّ حالياً يتراوح بين 220 و 250 ميغاواط، وهناك تراجعٌ في نسبة المحروقات المستخدمة لتوليد الطاقة وذلك وسط مشكلة تتعلق باعتمادات استيراد الفيول اللازم، ما يعني أنّ التغذية ستبقى متراجعة حالياً خلال الأيام المقبلة".

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ولفتت المصادر إلى أنّه من المفترض أن تأتي بواخر إلى لبنان قريباً، مشيرة إلى أنّ "معملي الزهراني ودير عمار ما زالا ضمن الخدمة حتى الآن".