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لبنان

باسيل ينتظر "الربيع" والسعودية تبحث عن حلّ أزمة اليمن قبل الدخول بالملف اللبناني

Lebanon 24
01-01-2023 | 23:09
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كتب محمد علوش في" الديار": لم يُقفل الرئيس نبيه بري بري باب الحوارات ودعا الى حوار جديد يجمع اللبنانيين، فتم رفضه من قبل التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، واستمرت مساعي بري. قبل فترة، خلال عيد الميلاد اتصل بري بالرئيس السابق ميشال عون لمعايدته بالأعياد، وبعدها بأيام قليلة شنّ عون هجوماً على بري خلال مقابلته الأخيرة، الأمر الذي استدعى الرد القاسي من قبل رئيس المجلس.
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من يعرف النائب جبران باسيل يدرك أن الرجل لا يملك معايير واضحة في العمل السياسي، وهذا ما سمعه رئيس الوطني الحر من رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط خلال اللقاء بينهما، وبحسب مصادر قيادية في فريق 8 آذار فإن باسيل لا يقدّم أي مقاربة واضحة للملف الرئاسي لأنه ينتظر أمراً يبدّل المشهد القائم حالياً، ربما يكون رفع العقوبات الأميركية عنه، وهو ما تكشف المصادر إمكان بتّه بين آذار وأيار المقبلين، وهو ما تساعد فيه قطر، لذلك فإن رئيس الوطني الحر عندما التقى رئيس المردة لم يتطرق الى الملف الرئاسي وكأن الأمر ليس طارئاً، وهو غير مستعجل عليه إطلاقاً.
بالمقابل، تشير المصادر إلى أن الملف الرئاسي «جامد» حالياً، لكنه يمكن أن يتحلحل في أي لحظة من خلال توافر ظروف إقليمية مساعدة، على رأسها حوار إيراني – سعودي، يُوجد الحلّ لمسألة اليمن، قبل الدخول في الملف اللبناني، لأن السعودية لا يمكن، بحسب المصادر، أن تفتح باب الحلول في لبنان قبل الانتهاء من «النزف» اليمني، مشددة على أنه من الخطأ القول ان السعودية فوّضت قطر في الملف اللبناني، وبالتالي ما تقوم به قطر لا يعني السعودية بأي حال من الأحوال.
 
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