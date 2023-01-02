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لبنان

في بعلبك... احتراق أحد المنازل

Lebanon 24
02-01-2023 | 00:47
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن احتراق منزل المدعو علي المصري والملقب بـ "علي الصيني" وذلك في منطقة دورس في بعلبك.
 
وحضرت القوى الامنية الى المكان حيث تعمل على فتح تحقيق بالحادثة، فيما بقيت الأسباب مجهولة حتى الساعة. 
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