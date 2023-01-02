في بعلبك... احتراق أحد المنازل

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن احتراق منزل المدعو علي المصري والملقب بـ "علي الصيني" وذلك في منطقة دورس في بعلبك.

وحضرت القوى الامنية الى المكان حيث تعمل على فتح تحقيق بالحادثة، فيما بقيت الأسباب مجهولة حتى الساعة.