الرصاص الطائش الى الواجهة من جديد... اليكم ما حصل في دير عمار (صور)

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اختراق رصاصة طائشة سقف سقف "قهوة جابر" مقابل مهنية ديرعمار من دون وقوع اصابات.

وتتكرر ظاهرة اطلاق الرصاص العشوائي في المنطقة المذكورة، ما يؤدي الى حال من الهلع لدى الاهالي.