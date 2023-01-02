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لبنان
بالايمان يحل السلام الداخلي...هذه هي قصة ميرنا الصوفانية
بولين أبو شقرا - Pauline Abou Chakra
|
Lebanon 24
02-01-2023
|
09:00
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شهر كانون الثاني يكون خاصا في وجدان وقلب كل من يحيا من بركة الله. ففيه ولادة النور ، ومنه شع ايمان البشرية حين كانت ولادة المخلص يسوع المسيح. اما مريم المقدسة التي تفردت باعجوبتها فلا تزال زائرة لكل بيت وهي تخص اصحاب وصاحبات الايمان المطلق ببركتها في كل زمان ومكان، حين ترى ان رسالتها يجب ان تستمر الى ابد الابدين.
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في ازقة الشام ، بمنطقة الصوفانية بدمشق كانت البركة العظيمة حين منحت السيدة العذراء "ميرنا"خصوصيتها في22 تشرين الثاني عام 1982. وقبل ايام من اليوم كانت الراهبات الايطاليات تحيين ايامهن ولياليهن في محيط ميرنا وفي حديقتها.
قبل شهر من عيد الميلاد المجيد بدات رحلة ثماني راهبات ايطاليات الى باب توما وهن الحبيسات منذ 40 عاما. واخترن ان تكون بركة هذا العام في رحاب"ميرنا". تبدأ حياة الراهبات بالوصول الى فندق "بيت المملوكة" الهادئ المريح الذي توقف عن استقبال زائريه، في حياة خاصة لها طابع الزهد والابتعاد عن عالم الضوضاء. فالزيارة محددة للصلاة واقامة القداديس والتقرب اكثر مع ميرنا وتتويج حياة الزهد بمناسك كاملة، حيث المأكل والمشرب خاص في الفندق والانقطاع تام عن العالم الخارجي الا خلال التنقل من الفندق الى منزل ميرنا الذي لا يبعد امتارا عنه. الحديث مع الراهبات الايطاليات صعب جدا " فالرسالة هي الهية ولا ضرورة للتعبير عنها، والايمان مباشر مع الرب فلا داعي للتعبير عنه بالكلام. 35 يوما من طقوس العبادة بين الفندق وميرنا ومغادرة هادئة فجر نهاية شهر كانون الاول الى ايطاليا.
قصة ميرنا الصوفانية ربما يعرفها الكثيرون الا ان قلة تعرف أن ميرنا ستقبل كل من يقصدها، وهي لا تقدم نفسها على انها قديسة بل ممن اختارتهم السيدة العذراء لتكون استكمالا لنور العالم وتجسيدا لحقيقة المسيح.
في ذلك التاريخ من العام 1982 بدأ جسد ميرنا يرتعش بشدة والزيت ينضح من يديها وبعدها من أيقونة صغيرة للعذراء فى منزلها. وظل جسد ميرنا ينضح زيتا وبدأت تدخل فى غيبوبة روحية، وكان جو المنزل كله مملوءا بالصلوات . وبهذا تمت عشرات المعجزات ببركة هذا الزيت و الكثير من مرضى السرطان تم شفاؤهم تماما.
برداء ابيض وغطاء على رأسها ظهرت السيدة العذراء لميرنا خمس مرات في غيبوبتها وأعطتها رسائل لكل العالم، وكانت ميرنا ترددها ببطء بعد سماعها، وأوصتها أن يصلوا بأستمرار ويكون لهم ركب ساجدة وحياة مملوءة بالمحبة والسلام وقالت لهم "لا تدعوا قلبى ينقسم على انقسامكم".
استيقظت ميرنا وهي مصابة بعدة جروح فى أسبوع الآلام. وظهرت أثار جروح الصليب فى جسدها وكانت تتألم بشدة. لم يتجاوب زوجها مع نصائح الاطباء وعالمين بيرلوجيين فرنسيين وإثنين من الجراحين بالذهاب بها الى المستشفى ليخيطوا لها تلك الجراح، وصاح فيهم قائلاً: "الذى فتح الجروح هو الذى سيغلقها" وبالفعل أغلقت هذه الجروح بالكامل ، وتكرر هذا الامر أيضا فيما بعد فى أسبوع الألام، كان الجميع يروا جراحات المسيح فى جسد ميرنا.
في عام1995 قابلت ميرنا قداسة البابا شنوده الثالث فشاهد الزيت ينضح من يديها ، كما تفحص الصورة التى تنضح زيتا وسمع منها عن هذه الظواهر الروحية الفريدة.
ميرنا تحمل رسالة المحبة والسلام، ولمسات السيد المسيح وبركة السيدة العذراء، ويبقى الايمان افضل سلاح لمواجهة المصاعب وظلام وظلمات الحياة...فبالايمان وحده يحلّ السلام الداخلي.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
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بولين أبو شقرا - Pauline Abou Chakra
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