الأمطار عائدة: استعدوا للعواصف الثلجية والمنخفضات والبرودة القارسة.. سيناريو شتاء 2022 سيتكرر!؟

ذكرت صفحة "الارصاد الجوية في لبنان" عبر "فيسبوك" ان الجميع يسأل اين العواصف الثلجية واين فصل الشتاء؟ مشيرة إلى ان القسم الاول من كانون الثاني اي من 1 كانون الثاني وحتى 10 كانون الثاني تقريباً لا يوجد عواصف ثلجية ولا منخفضات قطبية ولا منخفضات عادية لان المنظومة الجوية الآن ليست لصالح لبنان ولكن ما يحدث الآن هو مجرد هدوء قبل دخول لبنان في عز الشتاء القطبي.

وأضافت الصفحة: "ما يحدث هو السيناريو نفسه الذي حدث في فصل الشتاء الماضي حيث بدأ الشتاء عام 2022 في 14 كانون الثاني وعندما انتهى كان شتاء تاريخيا من حيث العواصف الثلجية والبرودة القارسة في عز شهر آذار. استعدوا للعواصف الثلجية والبرودة القارسة سيناريو شتاء 2022 يتكرر هذا الشتاء، بحسب ما ذكرت الصفحة".

إلى ذلك توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس اليوم الإثنين، غائما جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل وتنخفض قليلا على الساحل كما يتوقع تساقط الرذاذ في المناطق الداخلية.

وجاء في النشرة الاتي:

الحال العامة: طقس مستقر نسبيا مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية يسيطر على الحوض الشرقي وذلك حتى ظهر الثلاثاء حيث يتأثر لبنان تدريجيا بمنخفض جوي محدود الفعالية متمركز فوق مصر ويتجه جنوبا مما يؤدي الى طقس متقلب في الداخل و جنوب البلاد.

طقس الأيام المقبلة:

الثلاثاء: غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، وتكون الأجواء مهيأة لتساقط الرذاذ خاصة جنوب البلاد وفي الداخل.

الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم بسحب متوسطة مع انخفاض بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، يتحول تدريجيا الى غائم وتتساقط أمطار متفرقة أحيانا في المناطق الجنوبية والداخلية.