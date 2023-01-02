عبدالله: آن الأوان لوضع حد نهائي للسلاح المتفلت

غرد النائب بلال عبد الله عبر "تويتر": "آن الأوان لوضع حد نهائي لظاهرة السلاح المتفلت، الذي يقتل، ويهدد سلامة الناس، ويعرض المنشآت الوطنية للمخاطر. ضحايا أفراد، ترهيب الناس، والتعرض لطائراتنا في الجو أو على ساحة المطار، كلها مظاهر تخلف وفوضى وتمرد على الدولة وقوانينها. آفة مزمنة يجب القضاء عليها".

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