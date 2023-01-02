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لبنان

هل العام الدراسي بخطر؟

Lebanon 24
02-01-2023 | 03:02
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أكد نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض أننا "ننتظر الإجتماع مع وزير التربية ورئيس الحكومة للبحث في تأمين مقومات الحدّ الأدنى للمعلّمين وإذا لم نأخذ الوعود هذا الاسبوع لن نستطيع الاستمرار في العام الدراسي".
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واشار عبر صوت لبنان 100.3-100.5 الى أنّ "يوم الخميس ستجتمع روابط المعلمين ونقابة المعلمين والمهن الحرّة والاتحاد العمالي العام في نقابة الصيادلة للضغط على المنظومة السياسية لانتخاب رئيس للجمهورية وإعادة الحياة الدستورية".
 
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