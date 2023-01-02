وفد من حزب الله في بكركي

أفاد مندوب "لبنان 24" عن وصول وفد من حزب الله برئاسة رئيس المجلس السياسي في "الحزب" السيد إبراهيم أمين السيد، الى الصرح البطريركي في بكركي لتقديم التهنئة بعيدي الميلاد المجيد ورأس السنة للبطريرك ما بشارة بطرس الراعي.

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