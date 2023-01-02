لسحب دولاراتكم قبل زحمة المصارف.. إقرأوا هذا الخبر

عمد بعض المصارف خلال اليومين الماضيين إلى توفير خدمة "صيرفة" المرتبطة بكوتا 400 دولار شهرياً، وذلك خلال يومي الأعياد، وتحديداً يومي السبت والأحد.

وبحسب المعلومات، فإنّ تلك الخدمة توفرت طيلة فترة النهار وحتى ساعات المساء الأولى، وقد شهدت الصرافات الآلية توافداً للمواطنين من أجل إتمام تلك العمليّة قبل فتح المصارف فروعها اعتباراً من يوم غدٍ الثلاثاء.

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بدورها، قالت مصادر مصرفيّة لـ"لبنان24" إنّ هناك مصارف لم توفر تلك الخدمة للزبائن باعتبار أنها ربطتها بدوام العمل، مشيرة إلى أنّ الدولارات تم توفيرها قبل فترة الأعياد ضمن الصرافات الآلية من أجل منح المواطنين إمكان سحب الرواتب بناء للتعميم 161.

وأكدت المصادر أنّه يمكن للمواطنين الراغبين بسحب أموال رواتبهم، التوجّه في أي وقتٍ اليوم إلى الصرافات الآلية للقيام بهذا الأمر، وذلك قبل بداية الازدحام أمام المصارف خلال الأيام المُقبلة.