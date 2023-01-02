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لبنان

موقفٌ لافت لـ"حزب الله" عن قائد الجيش من بكركي.. ماذا قال عن الأخير؟

Lebanon 24
02-01-2023 | 04:22
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زار وفدٌ من "حزب الله"، اليوم الإثنين، البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في بكركي.
 
وترأس وفد الحزب السيد إبراهيم أمين السيد، وقد استمرّ اللقاء مع البطريرك أكثر من نصف ساعة.
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وبعد الاجتماع، أكد السيد في تصريح له أنّه "تم تقديم التهنئة بالأعياد للبطريرك، كما تمت مقاربة الأمور الأساسية في لبنان من ضمنها انتخاب الرئيس"، وأضاف: "لقد أبدى الراعي حرصه على إنجاز الاستحقاق الرئاسي بأقرب فرصة".
 
وأضاف: "لا تباين مع بكركي بل هناك وجهات نظرٍ متطابقة وأولها الحرص على انتخاب رئيس للجمهورية. لا يوجد صفحة قديمة وصفحة جديدة بيننا وبين البطريرك الراعي لكن الاوضاع الصحية والكورونا تسببت بفسحة زمنية تزيد من الشوق".
 
وعن إمكانية انتخاب قائد الجيش العماد جوزاف عون للرئاسة، قال السيد: "نحن نقبل بالتوافق وعلاقتنا بالعماد عون تأسست على الخير ومستمرة كذلك".

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