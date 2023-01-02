بالصور... العلم اللبناني حاضر في وداع البابا

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تودّع الكنيسة الكاثوليكية ومعها العالم البابا السابق للكنيسة بنديكتوس السادس عشر.ومنذ الأمس فتحت أبواب الفاتيكان أمام المؤمنين للتبارك من جثمان الراحل.وبدت لافتة الشعارات التي أطلقتها مجموعة من المؤمنين قائلين: " فلتعلن قداسة البابا بنديكتوس الان".وفي هذا الإطار، قال الخوري انطونيو نفاع كاهن رعية داريا في أبرشية طرابلس المارونية والمتواجد حاليا في الفاتيكان لـ "لبنان 24" أن "أجواء من الخشوع والصلاة تسود الفاتيكان، ومجموعة كبيرة من المؤمنين اللبنانيين وصلوا لوداع البابا الراحل".وزوّد الخوري نفاع موقعنا بالصور التالية: