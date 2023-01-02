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لبنان

مفاجأة من خبير عن سعر الدولار.. إليكم ما سيجري قريباً!

Lebanon 24
02-01-2023 | 05:15
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قال الخبيرُ الاقتصادي باتريك مارديني إنّ "آخر تعميمٍ أصدره مصرف لبنان كان يحمل جزئين: الأول يخصّ سعر منصة صيرفة في حين أن الثاني يخص تزويد السوق بالدولار من دون سقفٍ على أساس سعر صيرفة، الأمر الذي أدى إلى إنخفاض سعر الصرف في السوق الموازية".
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وفي حديثٍ عبر قناة "الجديد"، اليوم الإثنين، لفت مارديني إلى أنه "سعر الدولار في السوق سيشهد تراجعاً في الأيام المقبلة طالما أن مصرف لبنان يتدخل في السّوق"، مضيفاً: "مع هذا، فإننا لا نعرف ما هي الكمية التي يمكن للمصرف المركزي أن يضخها وإلى متى سيبقى التدخلُ قائماً". 
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