مفاجأة من خبير عن سعر الدولار.. إليكم ما سيجري قريباً!

قال الخبيرُ الاقتصادي باتريك مارديني إنّ "آخر تعميمٍ أصدره مصرف لبنان كان يحمل جزئين: الأول يخصّ سعر منصة صيرفة في حين أن الثاني يخص تزويد السوق بالدولار من دون سقفٍ على أساس سعر صيرفة، الأمر الذي أدى إلى إنخفاض سعر الصرف في السوق الموازية".

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وفي حديثٍ عبر قناة "الجديد"، اليوم الإثنين، لفت مارديني إلى أنه "سعر الدولار في السوق سيشهد تراجعاً في الأيام المقبلة طالما أن مصرف لبنان يتدخل في السّوق"، مضيفاً: "مع هذا، فإننا لا نعرف ما هي الكمية التي يمكن للمصرف المركزي أن يضخها وإلى متى سيبقى التدخلُ قائماً".