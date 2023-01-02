خلال الـ2022.. كم بلغت نسبة الوافدين إلى لبنان؟

قال وزير السّياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار إنه "خلال الشهر الأخير من العام 2022، تم تسجيل وصول نحو 700 ألف سائحٍ"، مشيراً إلى أنّ "حملة عيدا عالشتوية ساهمت بارتفاع عدد السياح عن النصف مليون".

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وفي حديثٍ عبر قناة الـ"OTV"، لفت نصار إلى أنّ "نسبة الوافدين إلى لبنان في العام 2022 بلغت 69 بالمئة بالمقارنة مع العام الذي سبقه وهذا مؤشر ايجابي"، وأضاف: "كل المشاريع السياحية التي عملنا عليها كانت بصفر دولار على خزينة الدولة واتكلنا على الشراكة مع القطاع الخاص والشركات والجمعيات".

وختم نصّار: "أعتقد أنّ وزارة السياحة اصبحت وزارة سيادية سيسعى كثر للمطالبة بها والتعاون مع حزب الله بالملف السياحي كان إيجابياً جداً".