Advertisement

لبنان

خلال الـ2022.. كم بلغت نسبة الوافدين إلى لبنان؟

Lebanon 24
02-01-2023 | 05:31
A-
A+
Doc-P-1025209-638082597466626380.jpg
Doc-P-1025209-638082597466626380.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال وزير السّياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار إنه "خلال الشهر الأخير من العام 2022، تم تسجيل وصول نحو 700 ألف سائحٍ"، مشيراً إلى أنّ "حملة عيدا عالشتوية ساهمت بارتفاع عدد السياح عن النصف مليون".
Advertisement
وفي حديثٍ عبر قناة الـ"OTV"، لفت نصار إلى أنّ "نسبة الوافدين إلى لبنان في العام 2022 بلغت 69 بالمئة بالمقارنة مع العام الذي سبقه وهذا مؤشر ايجابي"، وأضاف: "كل المشاريع السياحية التي عملنا عليها كانت بصفر دولار على خزينة الدولة واتكلنا على الشراكة مع القطاع الخاص والشركات والجمعيات".
وختم نصّار: "أعتقد أنّ وزارة السياحة اصبحت وزارة سيادية سيسعى كثر للمطالبة بها والتعاون مع حزب الله بالملف السياحي كان إيجابياً جداً".
 
 

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:32 | 2023-01-02
13:24 | 2023-01-02
13:20 | 2023-01-02
13:07 | 2023-01-02
12:21 | 2023-01-02
12:21 | 2023-01-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website