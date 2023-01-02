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لبنان

"الاحرار": لوقف الاعتداءات على الطائرات في مطار بيروت

Lebanon 24
02-01-2023 | 05:54
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صدر عن حزب الوطنيين الاحرار البيان التالي:
 
"كثرت في الآونة الأخيرة عمليات اطلاق النار واصابة الطائرات التي تحط في مطار بيروت ما يعرضها للسقوط والتحطم كما يهدد حياة المسافرين. إن مصدر هذا الرصاص وهذه الاعتداءات الخطيرة معروف، ومن الواضح أنه يتضمن رسائل مختلفة أقلها عزل لبنان ومنع ارتياده وابقائه مع شعبه رهينة التفلت والانهيار خدمة لمصالح محور الممانعة".
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واهاب الحزب بالمسؤولين وبالأجهزة الأمنية وقادتها "الاضطلاع بمسؤولياتهم الوطنية والمسارعة الى وقف هذه الجرائم التي تمس أمن البلاد وسلامة طيرانه المدني عبر كشف الفاعلين والمحرضين والمتدخلين كافة واحالتهم أمام القضاء لانزال أقصى العقوبات بحقهم".
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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