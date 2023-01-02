إبراهيم أمين السيد: نواجه أزمة اقتصادية واجتماعية كبيرة بسبب الخارج

Advertisement

إعتبر رئيس المجلس السياسي في "حزب الله" السيد إبراهيم أمين السيد أننا "نواجه أزمة اقتصادية واجتماعية كبيرة في لبنان بسبب الخارج، وبسبب طغمة من الفاسدين الحاكمين في الداخل، الذين لا ترف لهم عين على الناس ومشاكلهم وأزماتهم المعيشية".وخلال حفل تأبيني نظمه الحزب في بلدة الخضر، أضاف: "مسؤوليتنا، والتي نقوم بها، هي أن نمسح دمعة أو نخفف ألما، أو نقدم رزقا لفقير أو مسكين، ونعالج له مشكلته الصحية والمعيشية، هذا ما يجب أن نفعله بمعزل عن لعننا المسؤولين الذين فعلوا ما فعلوه باللبنانيين".وقال: "مررنا بمراحل كثيرة من التحديات، ونثق بالله على عونه لنا في أن نعبر هذه المرحلة الصعبة، وبفضل بركات الجمهورية الإسلامية في إيران، وبركات كل المؤمنين المخلصين الذين لا يبخلون في العطاء والمساعدة في هذه الأيام".وختم أمين السيد: "نستعين بالله في مواجهتنا لكل التحديات الدولية والإقليمية والداخلية في لبنان".