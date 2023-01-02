Advertisement

لبنان

إبراهيم أمين السيد: نواجه أزمة اقتصادية واجتماعية كبيرة بسبب الخارج

Lebanon 24
02-01-2023 | 06:15
A-
A+
Doc-P-1025227-638082625721500516.png
Doc-P-1025227-638082625721500516.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 إعتبر رئيس المجلس السياسي في "حزب الله" السيد إبراهيم أمين السيد أننا "نواجه أزمة اقتصادية واجتماعية كبيرة في لبنان بسبب الخارج، وبسبب طغمة من الفاسدين الحاكمين في الداخل، الذين لا ترف لهم عين على الناس ومشاكلهم وأزماتهم المعيشية". 
Advertisement
 
وخلال حفل تأبيني نظمه الحزب في بلدة الخضر، أضاف: "مسؤوليتنا، والتي نقوم بها، هي أن نمسح دمعة أو نخفف ألما، أو نقدم رزقا لفقير أو مسكين، ونعالج له مشكلته الصحية والمعيشية، هذا ما يجب أن نفعله بمعزل عن لعننا المسؤولين الذين فعلوا ما فعلوه باللبنانيين".
 
وقال: "مررنا بمراحل كثيرة من التحديات، ونثق بالله على عونه لنا في أن نعبر هذه المرحلة الصعبة، وبفضل بركات الجمهورية الإسلامية في إيران، وبركات كل المؤمنين المخلصين الذين لا يبخلون في العطاء والمساعدة في هذه الأيام".
 
وختم أمين السيد: "نستعين بالله في مواجهتنا لكل التحديات الدولية والإقليمية والداخلية في لبنان". 
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:32 | 2023-01-02
13:24 | 2023-01-02
13:20 | 2023-01-02
13:07 | 2023-01-02
12:21 | 2023-01-02
12:21 | 2023-01-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website