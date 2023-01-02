وزير الدفاع استقبل نظيره الفرنسي: نشكر لباريس دعمها المستمر للبنان

استقبل وزير الدفاع الوطني موريس سليم نظيره الفرنسي سيباستيان لوكورنو بحضور السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو والوفد المرافق.

وبعد ان قدمت ثلة من الجيش التشريفات، عُقد اجتماع بين الوزير سليم ونظيره الفرنسي والوفد المرافق، وكان بحث في العلاقات التاريخية التي تربط ما بين البلدين في مختلف المجالات لا سيما ما يتعلق بالدعم الفرنسي المستمر للقوات المسلحة اللبنانية.

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وأكد الوزير الفرنسي استمرار دعم بلاده للبنان وتطلعها لنهوضه، مركّزًا على أهمية انتخاب رئيس للجمهورية.

كذلك، تطرّق لوكورنو الى قضية الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط، لافتًا في هذا الإطار الى أهمية التعاون من اجل مكافحتها.

مع هذا، فقد أشاد لوكورنو بالتنسيق والتعاون الوثيق بين الجيش وقوات "اليونيفيل" عموماً والكتيبة الفرنسية خصوصاً.



ولفت الوزير الفرنسي الى الاهتمام الذي يوليه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون للوضع في لبنان، معلناً أن لديه تكليف من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لصياغة برنامج تعاون عسكري بين البلدين للمرحلة المقبلة وكيفية تطويره بما يزيد من قدرات الجيش اللبناني خصوصًا في مجال رفع قدرة القوات البحرية اللبنانية.

الوزير سليم

من جهته، شكر الوزير سليم لفرنسا وقوفها الدائم الى جانب لبنان لا سيما في الأزمات ودعمها المستمر له ولمؤسساته خصوصًا مؤسسة الجيش.

وشرح الوزير سليم لنظيره الفرنسي المهام الموكلة الى الجيش على الحدود وفي الداخل، لافتًا الى انجازاته في مواجهة الارهاب ومكافحة الهجرة غير الشرعية عبر المتوسط.



واذ لفت الى أهمية انتخاب رئيس للجمهورية من اجل انتظام عمل المؤسسات الدستورية، اعتبر ان كل الشعب اللبناني يتطلع الى انجاز هذا الاستحقاق الهام بأقرب وقت.