ترقبوا الأمطار في هذا الموعد... ماذا في تفاصيل الطقس؟

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- الحال العامة: طقس متقلب على الحوض الشرقي للمتوسط نتيجة المنخفض الجوي المتمركز فوق مصر والذي يؤدي الى تساقط أمطار متفرقة خاصة في الداخل، مع درجات حرارة فوق معدلاتها الموسمية. معدل درجات الحرارة لشهر كانون الثاني من ١١ الى ١٩ مئوية.



- الطقس المتوقع في لبنان: اليوم قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع رطوبة نسبية منخفضة على الساحل وانخفاض طفيف في درجات الحرارة والتي تبقى أعلى من معدلاتها الموسمية، بينما ترتفع بشكل بسيط على الجبال وفي الداخل، تتكاثف الغيوم في المناطق الداخلية وتتكون الأجواء مهيأة لتساقط أمطار خفيفة متفرقة.



- الثلاثاء: غائم جزئيا بسحب متوسطة ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، بينما تكون الأجواء مهيأة في الداخل لتساقط أمطار خفيفة متفرقة نتيجة المنخفض المتمركز فوق مصر. توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا بسحب متوسطة ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، بينما تكون الأجواء مهيأة في الداخل لتساقط أمطار خفيفة متفرقة نتيجة المنخفض المتمركز فوق مصر. وجاء في النشرة الآتي:- الحال العامة: طقس متقلب على الحوض الشرقي للمتوسط نتيجة المنخفض الجوي المتمركز فوق مصر والذي يؤدي الى تساقط أمطار متفرقة خاصة في الداخل، مع درجات حرارة فوق معدلاتها الموسمية. معدل درجات الحرارة لشهر كانون الثاني من ١١ الى ١٩ مئوية.- الطقس المتوقع في لبنان: اليوم قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع رطوبة نسبية منخفضة على الساحل وانخفاض طفيف في درجات الحرارة والتي تبقى أعلى من معدلاتها الموسمية، بينما ترتفع بشكل بسيط على الجبال وفي الداخل، تتكاثف الغيوم في المناطق الداخلية وتتكون الأجواء مهيأة لتساقط أمطار خفيفة متفرقة.- الثلاثاء: غائم جزئيا بسحب متوسطة ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، بينما تكون الأجواء مهيأة في الداخل لتساقط أمطار خفيفة متفرقة نتيجة المنخفض المتمركز فوق مصر.

- الأربعاء: غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية وارتفاع في نسبة الرطوبة مما يؤدي الى تشكل الضباب على المرتفعات، وتكون الأجواء مهيأة لتساقط أمطار متفرقة خاصة في المناطق الداخلية.

- الخميس: غائم جزئيا الى غائم وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة نهارا والتي تنخفض تدريجيا بدءا من الظهر، تتكاثف الغيوم خلال الليل وتصبح الأجواء مهيأة لتساقط أمطار خفيفة متفرقة، والتي تشهد غزارتها صباح يوم الجمعة.



- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 8 الى 22 درجة، فوق الجبال من 4 الى 14 درجة، في الداخل من 4 الى 14 درجة.