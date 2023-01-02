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لبنان

قائد الجيش التقى وزير الدفاع الفرنسي... هذا ما جرى بحثه

Lebanon 24
02-01-2023 | 08:12
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 استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، وزير الدفاع الفرنسي SEBASTIEN LECORNU ترافقه السفيرة الفرنسية ANNE GRILLO  والملحق العسكري الفرنسي العقيد GREGORY MEDINA مع وفد مرافق.
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 وتم تداول علاقات التعاون بين جيشي البلدين.
 
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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