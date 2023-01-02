قائد الجيش التقى وزير الدفاع الفرنسي... هذا ما جرى بحثه

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استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، وزير الدفاع الفرنسي SEBASTIEN LECORNU ترافقه السفيرة الفرنسية ANNE GRILLO والملحق العسكري الفرنسي العقيد GREGORY MEDINA مع وفد مرافق.وتم تداول علاقات التعاون بين جيشي البلدين.