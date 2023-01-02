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لبنان

هاشم: لا يجوز الاستمرار في سياسة المعايير المزدوجة

Lebanon 24
02-01-2023 | 08:14
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اعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم ان "العدوان الاسرائيلي على محيط دمشق يتزامن مع قرار الجمعية العامة للامم المتحدة حول الإجراءات والعدوانية العنصرية الذي يمارسها الكيان الصهيوني في فلسطين".
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ورأى أن "العدوان اليوم على سوريا يؤكد همجية العدو الاسرائيلي وعنصريته وتفلته من كل القرارات والمواثيق والقيم الدولية، وهذا ما يضع المنظمة الدولية والمجتمع الدولي أمام مسؤلياتهم".
 
وأضاف: "فمع الكيان الصهيوني الذي يعتبر مصدرا للارهاب الدولي المنظم ويهدد السلم والأمن الدوليين، لا يجوز الاستمرار في سياسة المعايير المزدوجة، ولا بد من اتخاذ التدابير والقرارات الصارمة للجم كباحه وإعادة الحقوق للشعب الفلسطيني باقامة دولته على ارضه وانسحاب هذا العدو من كل ارض عربية في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والغجر والجولان".
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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