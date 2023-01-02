بري استقبل وزير الدفاع الفرنسي

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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو والوفد المرافق له، بحضور السفيرة الفرنسية آن غريو، وكان عرض للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين.كما استقبل بري المطران بولس مطر ثم الوزير السابق جورج قرداحي والوزير السابق ناجي البستاني.