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لبنان

معرض حرفي دعما للأعمال الصغيرة للنساء اللبنانيات

Lebanon 24
02-01-2023 | 08:26
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أقامت جمعية الصداقة والتضامن اللبنانية- الفرنسية = "SAFL" الممثلة بالسيدة ميشال فياض والسيد أمين غنام، معرضًا للاشغال الحرفية اليدوية، في فندق روتانا ارجان بيروت. 
 
وفي المناسبة، أكدت فياض "التزام الجمعية بالأهداف التي تأسست من أجلها في دعم ومساندة الأعمال الصغيرة للنساء اللبنانيات في خلق موارد ذاتية لهن، وخلق بيئة حاضنة تشجع الاعتماد على طاقاتهن وتوفير فرص عمل لمجهوداتهن الحرفية ومنتوجاتهن اليدوية والمونة اللبنانية التي اعتادت عليها المرأة الريفية، وإبراز ابتكاراتهن الدفينة من خلال الفرص والمواسم المؤاتية في المعارض لتصريف منتوجاتهن".
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والجدير ذكره انّ المعرض الذي تقيمه الجمعية هو المعرض الرابع الذي اقيم في العام 2022، ويضم في أركانه مشغولات حرفية يدوية، مصنوعات ومونة بيتية بلدية، صابون بلدي وشمع مزخرف بأشكال جذابة، أحجار منحوتة، زيوت وأعشاب عطرية، حلويات بيتية وفاكهة مجففة، مربيات وعسل طبيعي، مشروبات روحية ومقطرة على أنواعها، اكسسوارات للتزيين الشخصي. وتابعت فياض التي شكرت مدير الفندق السيد فواد حمادة الذي دعم المبادرة الانسانية والانسة ماري غبريال ارمالات: "يضم المعرض ايضاً لوحات لفنانين مشهورين في عالم الرسم ومنهم من نال جوائز عالمية عدة، كالرسام وائل حمادة، وسالي الأشقر وأسمهان الأشقر وجيزيل أبو خير وLavish المتميزون في صناعة الصابون والشمع  الخالي من اي مواد كميائية وندى ابو عجرم التي ابدعت في صناعة العباية اللبنانية ورياض عمار الذي اذهل الحضور  في صناعة المسابح والحلى من الاحجار النادرة وغيرهم من الحرفيين صناعة الحلى". (الوكالة الوطنية) 
المصدر: الوكالة الوطنية
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