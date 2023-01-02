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لبنان

صور شيّعت والد وزير المال

Lebanon 24
02-01-2023 | 08:51
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 شيعت مدينة صور ومنطقتها بمأتم رسمي وشعبي مهيب، جثمان والد وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، الراحل أحمد يوسف الخليل. 

وانطلق موكب التشييع من أمام منزل الراحل في حارة صور، تقدمه ممثل رئيس مجلس النواب نبيه بري النائب علي خريس، وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم ممثلاً رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هيكتور حجار،  والنائب حسن عزالدين، وحشد من الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية ورؤساء مجالس بلدية واختيارية وجمع من أهالي مدينة صور وقرى وبلدات القضاء.

وجاب موكب التشييع شوارع المدينة وصولا الى جبانة الزهراء حيث ووري جثمان الفقيد في ثراها بعد ان أم الصلاة المفتي حسن عبدالله.

بعدها تقبل الخليل وأفراد العائلة التعازي من المشاركين في قاعة مجمع الخضرا في صور، على ان يتقبل التعازي يوم غد الثلاثاء في مجمع الخضرا من الساعة التاسعة والنصف صباحا ولغاية الواحدة ومن الثالثة لغاية الخامسة، والخميس والجمعة في نادي خريجي الجامعة الأميركية بيروت.

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المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"

لبنان

تعازي ووفيات

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